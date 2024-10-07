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Нарышкин заявил о причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания напрямую причастны к подрыву «Северных потоков», сообщает РИА Новости .

По его словам, СВР располагает соответствующими достоверными данными. Согласно им, в уничтожении трубопроводов были задействованы профессиональные диверсанты. Их набрали из англосаксонских спецслужб.

Нарышкин добавил, что в Белом доме подрыв «Северных потоков» сочли оправданным. В США считают, что такой способ гарантировал отрыв Европы от России.

Теракт на газопроводах «Северный поток» произошел 26 сентября 2022 года. Ранее в СВР РФ заявили, что англосаксы подорвали трубопроводы в рамках экономической войны с ЕС.