Теракт на газопроводах «Северный поток», произошедший 26 сентября 2022 года, — один из эпизодов экономической войны англосаксов против ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СВР РФ, которая сделала заявление на основе развединформации.

Через два года после того, как «Северные потоки» были взорваны, государства Запада пытаются сфальсифицировать результаты следственных действий. Во время годовщины диверсии Соединенные Штаты и Великобритания начали проводить дезинформационную компанию.

С помощью нее англосаксы пытаются скрыть истинные цели, ради которых была проведена диверсия.

Ранее в Германии подтвердили выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на «Северных потоках». Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет узнать, кто причастен к теракту.