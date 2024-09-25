В Германии подтвердили выдачу ордеров на арест по делу о «Северных потоках»
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Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на «Северных потоках». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет знать, кто эти злоумышленники, устроившие диверсию, сообщает ТАСС.
«Вы справедливо отметили, что были выданы ордера на арест. Это обычное дело в правовом государстве», — заявил Хебештрайт.
После этой процедуры выносится приговор. Он также напомнил, что расследованием дела занимается Генпрокуратура Германии.
По информации журнала Spiegel, диверсия на «Северных потоках» обошлась почти в 300 тыс. долларов. Согласно материалу, группа диверсантов состояла из гражданских лиц.
При этом диверсию якобы одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а президент Украины Владимир Зеленский был не в курсе. В Spiegel также заявили, что диверсантами руководил экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.