сегодня в 17:35

В Германии подтвердили выдачу ордеров на арест по делу о «Северных потоках»

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на «Северных потоках». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет знать, кто эти злоумышленники, устроившие диверсию, сообщает ТАСС .

«Вы справедливо отметили, что были выданы ордера на арест. Это обычное дело в правовом государстве», — заявил Хебештрайт.

После этой процедуры выносится приговор. Он также напомнил, что расследованием дела занимается Генпрокуратура Германии.

По информации журнала Spiegel, диверсия на «Северных потоках» обошлась почти в 300 тыс. долларов. Согласно материалу, группа диверсантов состояла из гражданских лиц.

При этом диверсию якобы одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а президент Украины Владимир Зеленский был не в курсе. В Spiegel также заявили, что диверсантами руководил экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.