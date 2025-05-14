Нарышкин высказался об уехавших из России политиках
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Уехавшие из России политики надеются «расчленить» страну, воспользовавшись деньгами от западных правительств, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он уверен, что сегодняшние геополитические противники Москвы, как и веком ранее, вынашивают планы смены власти в российском государстве, сообщает РИА Новости.
Подробнее об этом Нарышкин рассказал на круглом столе к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина. Он отметил, что некоторые российские политические деятели, входящие в число «городских сумасшедших», мечтают «расчленить» Россию на несколько частей.
«Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия», — высказался руководитель СВР.
Недавно Сергей Нарышкин также заявлял, что может провести личную встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам директора СВР, у него состоялись «очень конструктивные» телефонные переговоры с американским коллегой.