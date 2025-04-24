Нарышкин раскрыл планы по встрече с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин допустил, что в будущем может встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Глава СВР также рассказал об «очень конструктивных» телефонных переговорах с американским коллегой, сообщает ТАСС .

«Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», — заявил Нарышкин.

Ранее директор СВР обращал внимание на желание США вникнуть в причины украинского конфликта. Сейчас российские и американские представители продолжают вести интенсивный диалог на разных уровнях, подчеркивал Нарышкин.

Глава Службы внешней разведки также заявлял, что мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный и нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание действующих границ России.