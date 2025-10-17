Нарышкин: поставки Tomahawk Украине — враждебный шаг
Фото - © Военно-морской флот США
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что РФ восприняла бы поставки Украине американских ракет Tomahawk как враждебный шаг, который сильно повысит риски мировой безопасности, сообщает ТАСС.
«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности», — отметил Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.
Он добавил, что данный вопрос частично обсуждался во время телефонного разговора между президентами РФ и США, который прошел 16 октября.
Также ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk являются критически важным ресурсом для самих Штатов, а их запасы не следует опустошать за счет передачи Украине.
