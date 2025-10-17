Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что РФ восприняла бы поставки Украине американских ракет Tomahawk как враждебный шаг, который сильно повысит риски мировой безопасности, сообщает ТАСС .

«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности», — отметил Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

Он добавил, что данный вопрос частично обсуждался во время телефонного разговора между президентами РФ и США, который прошел 16 октября.

Также ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk являются критически важным ресурсом для самих Штатов, а их запасы не следует опустошать за счет передачи Украине.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.