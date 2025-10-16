Трамп заявил о необходимости сохранения ракет Tomahawk для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что крылатые ракеты Tomahawk являются критически важным ресурсом для самих Соединенных Штатов, а их запасы не следует опустошать за счет передачи Киеву, сообщает ТАСС .

«США тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы», — заявил Трамп о возможных поставках Украине.

Этот комментарий главы Белого дома прозвучал на фоне его заявления о возможной скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая, по его словам, может быть организована в течение двух ближайших недель.

Трамп также добавил, что подготовительная работа по этому вопросу уже ведется на дипломатическом уровне. По его информации, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «уже договариваются о контактах» между российской и американской стороной.