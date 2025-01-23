Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Нарышкин: обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной

Обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной, на ситуацию повлияют крупные державы, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости .

«2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — сказал Нарышкин.

Директор СВР отметил происходящий процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку», который может сопровождаться внутренними проблемами в странах Запада.

Ранее Нарышкин предположил, что конфликт на Украине завершится скорой победой России, но в противостояние Москвы и Запада могут вступить другие страны.