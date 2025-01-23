Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Нарышкин: обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной
Обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной, на ситуацию повлияют крупные державы, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.
«2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — сказал Нарышкин.
Директор СВР отметил происходящий процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку», который может сопровождаться внутренними проблемами в странах Запада.
Ранее Нарышкин предположил, что конфликт на Украине завершится скорой победой России, но в противостояние Москвы и Запада могут вступить другие страны.