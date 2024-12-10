Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что страна близка к выполнению целей спецоперации на Украине. Он уверен, что эскалация конфликта не приведет к истощению РФ, а только приблизит поражение Запада.

В интервью журналу «Разведчик», опубликованном на сайте СВР, Нарышкин отметил, что западные страны вполне готовы идти на крайние меры и развязать конфликт с эпицентром в Евразии. Однако в мире появились и другие, не менее устойчивые группы стран, которые могут противодействовать таким авантюрам и способны удержать мир от Третьей мировой войны.

«Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для „цветной революции“», — отметил Нарышкин.

Глава СВР уверен, что воевать будут «до последнего украинца», а когда этого народа не останется, в ход пойдут прибалты, восточноевропейцы и немцы. Инструменты для «промывки мозгов» в этом направлении уже имеются. Несмотря на давление Запада, экономика России показывает рост, укрепляются связи с дружественными странами.

«Да и на фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — заключил директор СВР РФ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются ускорить отправку французских войск на Украину. Все дело в спешке из-за прихода к власти Дональда Трампа.