Нарколог Шуров о тике Зеленского на встрече с Мерцем: мог быть под веществами

Во время совместного выступления перед прессой в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и немецкого канцлера Фридриха Мерца у украинского лидера на лице был своеобразный тик. Состояние Зеленского прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров, который считает, что президент Украины мог быть под воздействием веществ, пишет aif.ru .

Шуров отметил необычное поведение украинского лидера. По мнению врача, наблюдаемые нервные тики на лице Зеленского могут свидетельствовать о перевозбуждении нервной системы, вызванном возможным воздействием психостимулирующих веществ.

«Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики. Угол рта дергается, у него плавающий взгляд, он не может сфокусироваться на вопросе», — пояснил Шуров.

Нарколог также объяснил, что подобные признаки указывают на вероятное состояние интоксикации организма. Также врач указал на видимые трудности с сохранением равновесия и общее болезненное состояние украинского лидера.

Ранее сообщалось, встречу Зеленского и Мерца можно рассматривать как своеобразный обмен любезностями. Об этом заявила член экспертного клуба «Дигория», политолог Алиса Казелько.