Нарколог прокомментировал состояние Зеленского во время встречи с Мерцем
Фото - © скриншот
Во время совместного выступления перед прессой в Берлине президента Украины Владимира Зеленского и немецкого канцлера Фридриха Мерца у украинского лидера на лице был своеобразный тик. Состояние Зеленского прокомментировал врач-нарколог Василий Шуров, который считает, что президент Украины мог быть под воздействием веществ, пишет aif.ru.
Шуров отметил необычное поведение украинского лидера. По мнению врача, наблюдаемые нервные тики на лице Зеленского могут свидетельствовать о перевозбуждении нервной системы, вызванном возможным воздействием психостимулирующих веществ.
«Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики. Угол рта дергается, у него плавающий взгляд, он не может сфокусироваться на вопросе», — пояснил Шуров.
Нарколог также объяснил, что подобные признаки указывают на вероятное состояние интоксикации организма. Также врач указал на видимые трудности с сохранением равновесия и общее болезненное состояние украинского лидера.
Ранее сообщалось, встречу Зеленского и Мерца можно рассматривать как своеобразный обмен любезностями. Об этом заявила член экспертного клуба «Дигория», политолог Алиса Казелько.