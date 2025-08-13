«Обмен любезностями»: политолог дала прогноз по итогам саммита в Берлине
Фото - © Unsplash.com
Член экспертного клуба «Дигория», политолог Алиса Казелько заявила, что канцлер Германии умело использует ситуацию на Украине в своих интересах, а визит Владимира Зеленского в Берлин для встречи с Фридрихом Мерцем 13 августа — это дипломатический обмен любезностями: так спикер оценила возможные итоги этого саммита, сообщает «ФедералПресс».
«Атмосфера предстоящих переговоров будет пропитана взаимным недоверием. Мерц и Зеленский попытаются создать единый фронт против потенциального сближения Трампа и Путина, стремясь сохранить консолидированную позицию Запада по украинскому вопросу», — сказала политолог.
По ее словам, в интересах Трампа — скорейшее завершение конфликта любыми способами. Американский лидер может попытаться навязать Киеву позицию Вашингтона, для него это особенно важно в контексте укрепления собственной репутации.
Участие Трампа в переговорном процессе эксперт назвала серьезным вызовом для Зеленского: глава США очевидно демонстрирует готовность к диалогу с Россией.