«Обмен любезностями»: политолог дала прогноз по итогам саммита в Берлине

сегодня в 18:06

Политолог Казелько: встреча Зеленского с Мерцем — это обмен любезностями

Член экспертного клуба «Дигория», политолог Алиса Казелько заявила, что канцлер Германии умело использует ситуацию на Украине в своих интересах, а визит Владимира Зеленского в Берлин для встречи с Фридрихом Мерцем 13 августа — это дипломатический обмен любезностями: так спикер оценила возможные итоги этого саммита, сообщает «ФедералПресс» .

«Атмосфера предстоящих переговоров будет пропитана взаимным недоверием. Мерц и Зеленский попытаются создать единый фронт против потенциального сближения Трампа и Путина, стремясь сохранить консолидированную позицию Запада по украинскому вопросу», — сказала политолог.

По ее словам, в интересах Трампа — скорейшее завершение конфликта любыми способами. Американский лидер может попытаться навязать Киеву позицию Вашингтона, для него это особенно важно в контексте укрепления собственной репутации.

Участие Трампа в переговорном процессе эксперт назвала серьезным вызовом для Зеленского: глава США очевидно демонстрирует готовность к диалогу с Россией.