«Нарисуй Кремль — и я подарю»: Лукашенко готовит для Путина необычный сыр
Лукашенко подарит Путину сыр с изображением Кремля
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Белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал подарок для российского коллеги Владимира Путина — сыр с изображением Московского Кремля, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер ознакомился с продукцией ОАО «Молочный мир», расположенного в Гродненской области.
«Нарисуй тут Кремль — и я ему (Путину — ред.) подарю, в конце месяца приедет», — сказал Лукашенко.
Сотрудники предприятия пообещали президенту выполнить его просьбу.
Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России. По его словам, история российского государства полна свершений и побед.