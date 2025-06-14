сегодня в 17:56

Белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал подарок для российского коллеги Владимира Путина — сыр с изображением Московского Кремля, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

Белорусский лидер ознакомился с продукцией ОАО «Молочный мир», расположенного в Гродненской области.

«Нарисуй тут Кремль — и я ему (Путину — ред.) подарю, в конце месяца приедет», — сказал Лукашенко.

Сотрудники предприятия пообещали президенту выполнить его просьбу.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России. По его словам, история российского государства полна свершений и побед.