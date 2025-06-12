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Лукашенко направил Путину послание с поздравлением с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются по принципу братской дружбы и добрососедства народов, сообщает ТАСС .

Лукашенко напомнил, что история Россия полна свершений и побед. По его словам, россияне и сейчас сплотились, чтобы сделать страну еще более сильной и независимой.

Лукашенко отметил твердую позицию РФ по защите национальных интересов. Он также пожелала Путину здоровья, успехов в госдеятельности.

Поздравительные послания президент Белоруссии направил не только Путину, но и другим российским политикам.

Ранее власти США также поздравили россиян с Днем России. Вашингтон заявил о намерении выстроить конструктивный диалог с Москвой.