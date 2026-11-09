В Балашихе открыли памятник участнику СВО Ивану Богатову

Памятник младшему сержанту Ивану Богатову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли 8 ноября на территории Преображенского храма в микрорайоне Саввино в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков и жители микрорайона Саввино.

Иван Богатов родился 23 декабря 1977 года. Он знал несколько языков и работал переводчиком. В Преображенском храме был ночным сторожем и алтарником, помогал во время богослужений. Он заботился о больной матери, а после ее смерти решил отправиться на службу.

«Иван Богатов был удивительным человеком: интеллигентным, скромным, умным, знающим много языков», — сказал Михаил Объедков.

Заместитель главы округа назвал жизнь Богатова примером мужества, стойкости и отваги и подчеркнул важность сохранения памяти о нем.

В 2023 году Иван Богатов отправился в зону специальной военной операции. Он несколько раз получал ранения, но возвращался к выполнению боевых задач. Богатов погиб 20 октября 2023 года. За мужество и самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.

В Балашихе продолжают увековечивать память погибших участников боевых действий: в их честь открывают мемориальные доски, создают муралы, присваивают их имена улицам и школам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.