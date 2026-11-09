Жаловалась на запах детей: родители хотят добиться увольнения педагога в Москве

Учительницу одной из московских школ обвинили в оскорблении и унижении пятиклассников. После жалоб родителей ее сняли с должности, но затем восстановили, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам родителей, учитель русского языка и литературы говорила детям, что они для нее «никто и ничто», жаловалась на их запах и запрещала выходить в туалет. Школьники боялись посещать уроки женщины, а некоторые даже столкнулись с тревожностью, бессонницей и нервным тиком из-за ее поведения.

В Сети нашли противоречивые отзывы на работу педагога. Кто-то писал, что она «самый лучший учитель по русскому языку», а некоторые утверждали, что женщина «обзывала детей „уродами“ и „дерьмом“».

В сентябре родители учеников двух пятых классов обратились к директору школы Евгению Вершинину с просьбой заменить преподавателя. Тот пообещал, что педагог уволится. После этого она действительно перестала вести уроки у этих ребят, но в ноябре вернулась.

По словам родителей, на первом же уроке учительница назвала их «ненормальными», и их детей — «отсталыми». Директор объяснил, что педагог вернулась в качестве замещающего преподавателя, поскольку нового учителя русского языка и литературы пока не удалось найти.

«Она заменяет вакантную должность. Учителя начальных классов отказываются идти на замену на предмет другого уровня. Педагога пока так и не нашли», — отметил директор.

Также Вершинин отметил, что некоторые родители выступали за то, чтобы учительница продолжила работать с их детьми. Сейчас педагог проводит отдельные уроки в рамках замещения, а решение о ее дальнейшей работе в школе примут в ближайшее время.

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