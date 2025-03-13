Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что незаконные санкции повлияли на укрепление самостоятельности России. Кадры с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку», — заявил президент РФ.

По словам Путина, незаконные ограничения стали толчком на пути к тому, что Россия обрела самостоятельность. Российский лидер уточнил, что страна продолжил развивать импортозамещение.

Путин отметил, что все проекты и программы, связанные с укреплением технологического суверенитета РФ будет продолжены. Также глава государства напомнил, что Россия никого не выгоняла и не закрывалась ни от кого.

По его словам, те иностранные компании, которые захотят вернуться в РФ, будут с радостью приняты, но исходить в этом вопросе будут из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.

Ранее заявил о согласии РФ прекратить огонь в украинском конфликте, но с условием. Перемирие должно привести к долгосрочному миру.