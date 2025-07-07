Глава московской компании попал в десятку лучших молодых промышленников России

На международной выставке ИННОПРОМ были названы победители IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В число топ-10 молодых руководителей страны вошел глава предприятия, выпускающего автоматизированные контрольно-измерительные системы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столичные промышленники вновь подтверждают свой высокий уровень на федеральном уровне.

«В этом году в ТОП-200 конкурса „Молодой промышленник года“ вошли 20 руководителей ведущих предприятий Москвы, а в десятку лучших — основатель предприятия электротехнической отрасли. Успех столичных управленцев — яркое подтверждение того, что индустрия города обладает мощным кадровым потенциалом и способна решать самые сложные стратегические задачи», — рассказал Гарбузов.

В число лучших молодых промышленников вошел Александр Заверзаев, владелец и руководитель инженерного центра «Автоматизированные системы контроля» (ИЦ «АСК»). Компания занимается проверкой качества электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также разработкой автоматизированных контрольно-измерительных систем.

Как отметил Александр Заверзаев, попадание в топ-200 молодых промышленников России — это признание работы центра на государственном уровне.

«Войти в Топ-10 — огромная ответственность и стимул двигать отечественную промышленность вперед вместе с командой „АСК“, — сказал Заверзаев.

Победители премии получили статуэтки, дипломы, членство в Клубе молодых промышленников, а также возможность участвовать в рабочих встречах с представителями власти, которые организует Клуб для поддержки предприятий и продвижения их перспективных проектов.

По словам председателя Клуба молодых промышленников Антона Ковалева, регионы гордятся победителями премии, потому что масштабная, порой крайне напряженная работа промышленников в режиме 24 на 7 становится известной на федеральном уровне.

«Премия выявляет таких руководителей, с признанием заслуг они получают не только награды, но и включение в ряды нашего сообщества, возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организуют Минпромторг России и Клуб в целях дальнейшего развития предприятий», — сказал Ковалев.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» совместно с Минпромторгом России. Участие в ней принимают руководители средних и малых предприятий с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей и штатом до 250 человек. Возраст участников — до 40 лет. Премия направлена на поиск и поощрение талантливых управленцев, способствующих инновациям и прогрессу в промышленности.