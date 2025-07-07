В Котельниках появилась современная площадка для выгула собак

В городском округе Котельники появилась современная площадка для выгула и дрессировки собак. Инициатива ее обновления поступила от местной жительницы через городской чат #НаБлаго и была оперативно реализована администрацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект разрабатывался при участии кинолога, чтобы обеспечить комфорт и безопасность питомцев. Новая площадка соответствует современным стандартам и имеет все необходимое для выгула и дрессировки собак: кубы разного размера, барьеры, качели, тоннель, мостик, а также безопасное песчаное покрытие, защищающее лапы животных. Все препятствия экологичны и изготовлены из переработанных материалов (упаковки из-под кормов для животных).

Теперь у владельцев собак есть современное и безопасное пространство для прогулок со своими питомцами.

Инвестором данной площадки выступил холдинг «Четыре лапы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.