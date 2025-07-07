Боец Ямата рассказал, почему у ВСУ нет шансов в Сумской области

Российские военные все чаще подписывают контракт с Минобороны и отправляются служить в зону специальной военной операции с целью защитить страну и своих близких. Начальник расчета БПЛА 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Ямата наряду с другими бойцами каждый день успешно выполняет боевые задачи в Сумской области. Он рассказал, почему у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шанса на данном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

По словам Яматы, его расчет в ежедневном и круглосуточном формате контролирует обстановку. Все попытки представителей киевского режима приблизиться к российским военным пресекаются на корню. При этом неважно, задействовал противник технику или личный состав.

«Задач много. Контролируем леса от захода противника. Выявляем, находим и, соответственно, отрабатываем. В целом все получается. Идем, двигаемся дальше. Уже у них (у противника —ред.) все очень сложно с обеспечением. Ничего не могут подвезти: ни птиц (БПЛА — ред.), ни людей», — рассказал Ямата.

Ямата отметил, что слаженная работа военных позволяет засечь противника в считанные минуты и ликвидировать его еще на подходе.

Помощь государства

Пока военнослужащие участвуют в СВО и защищают Россию, их семьи получают поддержку от государства. Родственники бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье благодаря специальной ипотечной программе с господдержкой. Военные могут использовать накопительно-ипотечную систему, позволяющую купить дом или квартиру с помощью государственных средств.

Дети участников СВО получают особые привилегии при поступлении в университеты. Ведущие вузы страны выделяют для них 10% от всех бюджетных мест. А если военнослужащий был ранен или погиб, его дети могут поступить в высшее учебное заведение без экзаменов. Так государство заботится о будущем семей тех, кто в настоящее время на передовой.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, получают много поддержки от государства. Им дают статус ветерана боевых действий и разные льготы — как от федеральных, так и от местных властей. Например, их дети могут бесплатно ездить в лагеря отдыха, не платить за обеды в школе и заниматься в кружках и спортивных секциях. Также участникам СВО помогают с оплатой коммунальных услуг и предоставляют много других полезных возможностей.

О деньгах

При заключении контракта с Минобороны бойцы получают 400 тысяч рублей в качестве разовой выплаты из федерального бюджета. Однако если контракт был подписан в Подмосковье, то дополнительно к вышеуказанной сумме в единоразовом формате начисляется еще 2,6 млн рублей, но уже из регионального бюджета.

Таким образом, подписав контракт с Минобороны, боец разово получает 3 млн рублей. На данный момент начисляемое пособие в Подмосковье является самым высоким по стране. Подписать контракт с Минобороны в подмосковной Балашихе может житель любого российского региона. Достаточно обратиться в единый центр отбора бойцов на службу по контракту, расположенном на Восточном шоссе во вл. 2 любым удобным способом: лично или онлайн.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.