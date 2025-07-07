В Можайском округе усиливают борьбу с незаконным выбросом строительного мусора

В округе регулярно проводят мониторинг ситуации, в том числе с использованием системы «Безопасный регион», а также специальные рейды по правильной утилизации строительного мусора. В минувшие выходные совместная работа с участием сотрудников администрации округа, ОМВД России по Можайскому округу и народных дружинников позволила выявить несколько фактов нарушений законодательства, сообщает пресс-служба администрации Можайского м. о.

Участники рейда пресекли случаи несанкционированного сброса отходов. Так, на контейнерной площадке деревни Горетово гражданин начал выбрасывать строительный мусор рядом с ней. Это является нарушением по статье 8.2 КоАП РФ.

«Проведение рейдов, пресекающих незаконный выброс строительного мусора в неустановленных для этого целей местах, будет только увеличиваться! Так, в эти выходные были привлечены к ответственности недобросовестные граждане», — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Список легальных перевозчиков можно узнать на сайте по ссылке. Заявку для вывоза строительных отходов можно оставить там же или обратиться по телефону: 122#7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.