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Число пострадавших при взрыве гранаты в Рязани выросло до четырех человек

В Рязани после взрыва гранаты, которую к заведению у ТЦ «Малина» принес 18-летний юноша, увеличилось количество пострадавших. На данный момент травмы различной степени тяжести зафиксированы у четырех человек, пишет SHOT .

В больницу с травмами различной степени тяжести попали три человека. Юноша, который принес гранату, на данный момент находится в реанимации. При детонации у него ампутировало руку.

Еще один человек погиб на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Ранее сообщалось, что 18-летний парень думал, что граната ненастоящая. Он хотел продемонстрировать друзьям муляж, но в итоге прогремел настоящий взрыв.