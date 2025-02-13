Орбан: ЕС не заслужил права участвовать в переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что представители Евросоюза не имеют права сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине вместе с Россией и США, сообщает ТАСС .

Свое мнение Орбан выразил в ответ на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она ранее сказала, что Европа и Украина должны участвовать «в любых переговорах» по завершению украинского кризиса.

Орбан назвал данные слова «свидетельством плохого брюссельского руководства». Он считает, что представители ЕС выступают с «бесполезными заявлениями», пока президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп разговаривают о том, как достичь урегулирования конфликта.

Премьер-министр Венгрии утверждает, что ЕС не имеет права требовать своего участия в мирных переговорах по Украине. По его словам, объединение сначала «должно это заслужить», продемонстрировав «силу и умную дипломатию».

Орбан также назвал неприемлемой позицию Брюсселя «поддерживать убийства столько, сколько потребуется».

12 февраля Путин и Трамп в ходе своего телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине. Они пришли к выводу, что его необходимо завершить как можно быстрее.