Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие на 80-летие Победы

Если перемирие не будет сорвано, продлится до 00:00 11 мая.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести трехдневное перемирие на дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. В это время российские военные не будут атаковать украинские военные цели, но будут отражать атаки, если Украина будет их совершать.

После того как украинский президент Владимир Зеленский официально отказался поддерживать предложенное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь празднования 80-летия Победы, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал Зеленского, назвав его «гнидой» в своем Telegram-канале.