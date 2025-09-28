Наблюдатели за выборами в Молдавии сообщили об отказах в доступе на участки

Наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии отказывают в доступе на ряд избирательных участков в Германии, Испании, Румынии и Франции, сообщает информационная платформа по наблюдению за выборами Monitorizez.eu .

В воскресенье платформа зарегистрировала 243 нарушения. Среди них были подкуп избирателей, незаконная агитация, злоупотребление административными ресурсами, ошибки в избирательных списках и организованная доставка избирателей к местам голосования.

Инициатива Monitorizez.eu была запущена Союзом юристов Молдавии. В рамках выборов аккредитовано 1 218 наблюдателей от организации. Всего за процессом голосования следят более 3 тыс. человек. Среди них более 600 наблюдателей из более чем 20 стран, а также представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и различных организаций Евросоюза. В то же время, представители РФ и структур СНГ не были приглашены или не приняли участие в мониторинге.

Ранее молдавский президент Майя Санду допустила, что результаты выборов в парламент могут аннулировать. Причина в обвинениях в возможном вмешательстве в избирательный процесс.