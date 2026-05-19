В Жуковском продолжается ремонт дороги на улице Энергетическая

В городском округе Жуковский идут ремонтные работы дорожного полотна на муниципальной дороге по улице Энергетическая. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы наукограда Андроника Пака, уже сделали замену тротуара и бордюрного камня. Сейчас на месте ведется фрезеровка покрытия.

Глава также добавил, что на этой неделе начнется асфальтирование проезжей части.

Помимо этого, в Жуковском уже завершился ремонт региональной дороги на Туполевском шоссе, там осталось нанести дорожную разметку.

В 2026 году также запланирован ремонт Мемориального проезда и четырех дорог в районе Междуречье: 1-й проезд по улице Полевая, 2-й проезд по улице Полевая, улица Воронцовская и улица Отрадная.

Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт, в том числе и в городских дворах. Так, уже выполнен ремонт на улице Фрунзе, 12, улице Жуковского, 18 и ремонт участка на улице Нижегородская: отремонтирована дорога и тротуар у дома № 6, входная группа и внутриквартальный проезд у дома № 4, тротуар у дома № 10, сделан тротуар между домом № 14 и магазином «Верный».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.