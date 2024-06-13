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Издание The American Thinker считает, что российский президент Владимир Путин адресовал сигнал для США, когда было решено отправить военные корабли РФ на учения к Кубе, сообщает Общественная Служба Новостей .

В прессе полагают, что новые маневры стали ответом на действия Вашингтона, который разрешил украинцам атаковать военные объекты в РФ с применением западного оружия.

«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал», — пишет AT.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники в Белом доме передавал, что ВМС США проследят за действиями кораблей российского военно-морского флота у берегов Кубы. В группу наблюдения войдут 3 эсминца, пара кораблей разведки и корабль береговой охраны.