Военные США не оставят без внимания российские корабли на Кубе
Пентагон будет следить за флотом России во время кубинских учений
Военно-морские силы США будут наблюдать за флотом России во время кубинских учений, пишет газета «Известия».
«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу», — утверждает телеканал CBS News со ссылкой на свои источники в американской администрации.
В состав сил наблюдения войдут три эсминца, два корабля разведки и корабль береговой охраны.
Ранее в Госдепе США заявили, что не видят угрозы американским интересам в ходе маневров российских военный судов.
Визит на остров совершат российские АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков».