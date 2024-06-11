Военные США не оставят без внимания российские корабли на Кубе

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Пентагон будет следить за флотом России во время кубинских учений

Военно-морские силы США будут наблюдать за флотом России во время кубинских учений, пишет газета « Известия ».

«Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу», — утверждает телеканал CBS News со ссылкой на свои источники в американской администрации.

В состав сил наблюдения войдут три эсминца, два корабля разведки и корабль береговой охраны.

Ранее в Госдепе США заявили, что не видят угрозы американским интересам в ходе маневров российских военный судов.

Визит на остров совершат российские АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков».