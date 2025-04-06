Получение РФ доступа к месторождениям титана и урана на Украине стало бы катастрофой для стран, оказывающих Киеву военную и финансовую поддержку, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Politico.

«Если Россия завладеет этими ресурсами, это станет катастрофой для союзников Киева», — сказал западный чиновник.

Как пишет издание, в случае заключения договора по сделке с США по ресурсам Украины, разработка месторождений может растянуться на десятки лет.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому последствия при отказе от сделки по металлам. По его словам, такой шаг приведет Украину к «большим проблемам».

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что американо-украинское соглашение по редкоземельным металлам должно соответствовать законодательству ЕС, вскрывает конфликт между ЕС и Штатами. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.