В 6-м микрорайоне Егорьевска появятся новые парковки и тротуары

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов проинспектировал ход работ по благоустройству в одном из дворов 6-го микрорайона. В близлежащих домах проживают более 900 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проблему дефицита парковочного пространства решит расширение парковок, это позволит также упорядочить размещение автотранспорта.

По словам главы, проект предусматривает не только улучшение инфраструктуры, но и создание комфортной и безопасной среды для жителей. Кроме того, обновленная территория повысит привлекательность микрорайона в целом.

По окончании работ на территории появятся новые пешеходные дорожки — их выполнят из современных материалов, обеспечивающих удобство передвижения для всех категорий граждан. Рабочие почти завершили установку бортового камня и готовят покрытие для заливки тротуаров.

Благоустройство проходит в рамках областной программы по ремонту дворовых территорий. В этом году в нее вошли 10 егорьевских дворов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.