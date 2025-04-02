Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что американо-украинское соглашение по редкоземельным металлам должно соответствовать законодательству ЕС, вскрывает конфликт между ЕС и Штатами. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам должно соответствовать законодательству ЕС.

По словам политолога, президент США Дональд Трамп не просто хочет получить доступ к украинским ресурсам, он намеренно бьет по интересам Европы, которая еще в 2021 году заключила с Киевом меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на обеспечение цепочек поставок в ЕС и создание экономических преимуществ для партнеров.

«Интересно, что этот меморандум был подписан в 2021 году после ухода Трампа из Белого дома. Это наводит на мысль о том, что при нем такие инициативы блокировались. Вернувшись в большую политику, Трамп всячески препятствует обретению Европой статуса самостоятельного актора, пока он у власти», — сказал Хасанов.

Евросоюзу невыгодно, чтобы сделка между США и Киевом состоялась, так как это затрагивает экономические интересы Европы. Если США перехватят контроль над поставками редкоземельных металлов, Европа останется зависимой от Китая, что полностью противоречит стратегии ЕС.

«Попытка ЕС переиграть всех приводит его к еще большей зависимости от Китая и США. Трамп ведет ресурсную войну против Европы, а Бербок вместо защиты интересов населения Евросоюза и граждан Германии продолжает антироссийскую игру, которая лишь ослабляет позиции Евросоюза и вводит его в зависимое положение от других стран», — добавил эксперт.