Жители Комсомольска-на-Амуре возмущены свалкой и бездомными во дворе

Жильцы дома 9, корпус 2 на улице Котовского в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре обратились в СМИ с жалобой на крупную свалку прямо у их дома, сообщает КомсеNews .

«Я живу в доме напротив, мы вынуждены туда относить мусор, так как наша управляющая компания год назад убрала контейнеры. Теперь люди всем районом сносят туда мусор. Это наша боль, проблему решать никто не собирается», — сообщила одна из местных жительниц.

По ее словам, контейнеры исчезли из-за того, что находились на частной территории. Владелец участка попросил председателя убрать их, что и было сделано. Однако новые баки так и не появились.

По словам местной жительницы, он сказал, что нужно искать другое место, а ему все равно. Теперь мусор не убирают и не вывозят вовремя, а еще здесь поселились бомжи.

Она призвала обратить внимание на эту ситуацию.

«Огромный район в центре города, и, грубо говоря, одна помойка», — резюмировала собеседница издания.