В Химках на стадионе «Арена» меняют газон

На стадионе «Арена Химки» идет замена натурального газона на искусственное покрытие. Обновленное поле будет соответствовать категории «ФИФА Квалити Про» и позволит проводить футбольные матчи высшей категории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Концепция содержания натурального газона себя исчерпала. Мы меняем газон для проведения большего количества мероприятий и футбольных матчей, чтобы стадион жил и наполнялся арендаторами», – рассказал заместитель генерального директора АУ «Арена Химки» Дмитрий Устинов.

Работы выполнены наполовину: на стадионе срезали и почти полностью вывезли демонтированный натуральный газон, уплотнили толщу песчаного слоя с оставшейся стабилизацией. Специалисты приступили к укладке щебеночного основания, необходимого для дренирования будущей поляны.

Завершить работы по замене покрытия планируют до 14 июля. Сразу после сюда приедет лаборатория, чтобы протестировать поле на соответствие сертификатам российского футбольного союза. В случае положительного решения стадион получит допуск для проведения игр высшего дивизиона российской премьер-лиги.

В ближайшее время на стадионе планируется проведение большего количества мероприятий и футбольных матчей. Так, в новом сезоне здесь будет играть столичный «Торпедо».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.