В Дмитровском округе объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды в поселке Рыбное Дмитровского муниципального округа. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию «Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы). Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский м. о., п. Рыбное: от ТК-14 до ТК-30; от ТК-24 до ТК-23; от ТК-12 до ТК-24; от ТК23 до ТК-27а (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети протяжностью 2Ду200 и 100/80 мм ГВС в подземном исполнении — 382 м., сети протяжностью 2Ду125 и 70/50 мм ГВС в подземном исполнении — 15 м. и сети протяжностью 2Ду125 в подземном исполнении — 115 м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.