На встрече к 80-летию Победы глава Беларуси призвал защищать историческую память

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что завтра войны не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы, заявил об отсутствии непосредственной военной угрозы для страны, сообщает РИА Новости .

«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил попытки Запада пересмотреть историческое значение Великой Отечественной войны и «подмять память о войне».

Президент акцентировал необходимость системной работы с подрастающим поколением для сохранения исторической памяти.

Ранее Лукашенко вместе с президентами России Владимиром Путиным и Таджикистана Эмомали Рахмоном провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры договорились о совместном праздновании Дня Победы в Москве, подтвердив укрепление союзнических отношений между странами.