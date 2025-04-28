На Украине ответили на объявленное Путиным перемирие на 9 Мая

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на объявление президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия в честь 80-й годовщины Великой Победы. Киев призвал прекратить огонь прямо сейчас и на 30 дней.

Сибига написал в соцсети Х, что Россия должна немедленно прекратить огонь, если действительно хочет мира. Он отметил, что для этого необязательно ждать до 8 мая.

«Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада», — написал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина готова поддержать долгосрочное перемирие и полное прекращение огня. Глава украинского МИД считает, что остановить боевые действия нужно минимум на 30 дней.

В соответствии с решением Путина, в связи с гуманитарными соображениями, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявляет перемирие.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение. В случае нарушения перемирия со стороны Украины ВС РФ готовы дать адекватный и эффективный ответ.