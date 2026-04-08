На Украине отозвали «полуголого консула» Доминиканы Викторию Якимову

МИД Украины отозвал с должности почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову. Все дело в общественном резонансе, который вызвали ее полуголые фотографии, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В ведомстве отметили, что кандидатуру Якимовой отбирал посол Украины в Республике Куба. Он руководствовался законным порядком: проводилась проверка публичной деятельности и связей с РФ. На тот момент возражений по поводу назначения не было.

До назначения Якимова занималась модельной деятельностью и публиковала снимки категории 18+. Кандидатуру на этот пост она выдвинула самостоятельно, при этом заявляла, что не намерена скрывать прошлый опыт работы в модельной сфере.

Назначение вызвало обсуждение в социальных сетях. Пользователи обратили внимание как на прежнюю профессиональную деятельность Якимовой, так и на ее фотосессию в кокошнике, которая ранее также стала поводом для дискуссий.

«Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти», — писала Якимова в социальных сетях.

