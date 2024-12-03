На Украине нарушают права и свободы людей, заявил Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине происходят массовые нарушения прав и свобод жителей. По его словам, этому подвергаются миллионы жителей страны, сообщает ТАСС .

С таким заявлением Путин выступил в приветствии Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также авторам фильма «Люди Христовы. Наше время» под режиссерством Эмира Кустурицы и гостям кинопремьеры в России.

«Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине», — сказал президент.

На Украине также происходят гонения на церковь, продолжил Путин. По его словам, все больше людей из разных уголков мира начинают осознавать, почему именно возник украинский конфликт, который развязали элиты на Западе.

Ранее стало известно, когда Владимир Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию.