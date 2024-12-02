Раскрыты дата и время прямой линии Путина

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Журналист Кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на три источника утверждает, что прямая линия президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. В своем Telegram-канале он также отметил, что колл-центры для обращений к главе государства откроются «буквально на днях».

Через колл-центры граждане смогут задать свои вопросы президенту.

«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно. Кстати, в прошлом году (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий — ред.) Песков сказал мне, что шанс есть даже у (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — написал Юнашев.

Прямая линия главы России будет совмещена с большой пресс-конференцией, добавили в Кремлевском пуле.

Ранее Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию. Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что мероприятие пройдет во второй половине декабря.