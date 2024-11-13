Кремль раскрыл дату и подробности прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию. По его словам, мероприятие пройдет во второй половине декабря, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что конкретная дата итоговой прямой линии и большой пресс-конференции будет сообщена позже. По его словам, в ходе совмещенного мероприятия Путин ответит на вопросы граждан, российских и иностранных журналистов.

11 ноября Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин открыт для переговоров, если на Западе подадут такой сигнал. Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что «подходящее время» для телефонной беседы с главой России наступит в скором времени.

Песков также указывал на отсутствие конкретных планов по организации разговора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

