Конкретных планов нет: Песков высказался о возможном разговоре Трампа и Путина
Песков: конкретных планов по организации разговора Путина и Трампа нет
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп пока не планируют телефонный разговор, сообщает Life.ru.
«Конкретных планов нет», — сказал официальный представитель Кремля.
Таким образом он опроверг данные газеты Washington Post о звонке Трампа Путину. По информации издания, они якобы обсуждали конфликт на Украине. Но в Кремле это не подтвердили, хотя и отметили готовность главы РФ к диалогу с американским лидером.
Ранее американские СМИ писали об идее Трампа усадить Москву и Киев за стол переговоров уже в первую неделю его работы на посту 47-го президента США.