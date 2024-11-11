Конкретных планов нет: Песков высказался о возможном разговоре Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп пока не планируют телефонный разговор, сообщает Life.ru .

«Конкретных планов нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Таким образом он опроверг данные газеты Washington Post о звонке Трампа Путину. По информации издания, они якобы обсуждали конфликт на Украине. Но в Кремле это не подтвердили, хотя и отметили готовность главы РФ к диалогу с американским лидером.

Ранее американские СМИ писали об идее Трампа усадить Москву и Киев за стол переговоров уже в первую неделю его работы на посту 47-го президента США.