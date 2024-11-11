Стало известно, когда Трамп планирует «усадить» Украину за стол переговоров

сегодня в 11:47

AP: Трамп хочет посадить РФ и Украину за стол переговоров в первую неделю работы

Одержавший победу на выборах американского президента республиканец Дональд Трамп намерен усадить Москву и Киев за стол переговоров уже в первую неделю работы на посту главы государства, сообщает NEWS.ru .

Как пишет агентство Associated Press, также избранный президент Соединенных Штатов планирует инициировать процесс массовой депортации мигрантов и пересмотреть образовательные стратегии администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Из материала следует, что после церемонии инаугурации, которая состоится 20 января следующего года, в планах Трампа — путем увольнения тысяч госслужащих реорганизовать федеральное правительство, а также помиловать арестованных участников беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Ранее пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт в интервью изданию Fox News заявила, что республиканец отменит указы Джо Байдена в первую неделю работы на посту президента США.