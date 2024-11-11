Fox News: Трамп отменит указы Байдена в первую неделю работы на посту

В интервью изданию Fox News пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что новоизбранный президент отменит указы действующего американского лидера Джо Байдена в первую неделю работы на посту главы государства, сообщает ТАСС .

По ее словам, в первую неделю работы в Овальном кабинете Трамп подпишет десятки собственных указов. Автоматически они отменят исполнительные распоряжения Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Ливитт подчеркнула, что все 94 указа, которые подписал Байден в первую неделю своей работы на посту президента, привели к экономическому кризису и проблемам на границах.

«Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента — чтобы повернуть вспять задний ход, который (его указам придала — ред.) администрация Байдена и Харрис», — заявила пресс-секретарь.

По информации издания The Daily Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер хотят убедить Джо Байдена разрешить удары вглубь России. Они надеются сделать это до окончания его президентского срока.