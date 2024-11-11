Telegraph: Макрон и Стармер попросят Байдена разрешить удары вглубь РФ

По информации издания The Daily Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер хотят убедить американского лидера Джо Байдена разрешить удары вглубь России. Они надеются сделать это до окончания его президентского срока, сообщает ТАСС .

Источник отметил, что в Великобритании ждут усиления экономической помощи Украине от Байдена уже в ближайшие недели. Другой информатор из британского правительства считает, что нужно максимально использовать время до вступления в должность президента-республиканца Дональда Трампа.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января вместо того, чтобы оставить все на паузе до следующей администрации», — заявил источник.

Вопрос о применении дальнобойного орудия по России будет обсуждаться на встрече Макрона и Стармера 11 ноября. В материале указано, что Трампу будет трудно пересмотреть это решение после 20 января.

В СМИ появилась информация, что Байден успеет выделить Киеву шесть млрд долларов до окончания своих полномочий в Белом доме. Помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна потратит все ресурсы, предоставленные Конгрессом.