В США рассказали о последнем при Байдене транше Украине

Президент США Джо Байден успеет выделить Киеву шесть млрд долларов до окончания своих полномочий в Белом доме, сообщает РБК .

«Мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. То есть к [инаугурации избранного президента Дональда Трампа] 20 января», — сказал помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить продолжение американской помощи Киеву во время личной встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Сын Трампа в издевательской манере сообщил в соцсетях, что Вашингтон прекратит финансировать Украину.