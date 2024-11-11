В США рассказали о последнем при Байдене транше Украине
Байден успеет направить Киеву шесть млрд долларов
Президент США Джо Байден успеет выделить Киеву шесть млрд долларов до окончания своих полномочий в Белом доме, сообщает РБК.
«Мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. То есть к [инаугурации избранного президента Дональда Трампа] 20 января», — сказал помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить продолжение американской помощи Киеву во время личной встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Сын Трампа в издевательской манере сообщил в соцсетях, что Вашингтон прекратит финансировать Украину.