сегодня в 22:34

Президент США Джо Байден лично попросит Дональда Трампа продолжать оказывать помощь Украине, заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, его слова цитирует РИА Новости .

«У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать конгрессу и будущей администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить от Украины», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что смена курса Вашингтона по украинскому конфликту угрожает потере стабильности во всей Европе.

Ранее сын Трампа соцсетях написал, что Владимира Зеленского США скоро «лишит пособия». Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Трамп признает победу России на Украине.

Сам Трамп в на предвыборных встречах неоднократно указывал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки.

Президент России Владимир Путин заявил, что слова Трампа о разрешении украинского конфликта «как минимум заслуживают внимания».