Путин оценил слова Трампа об окончании украинского конфликта

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на дискуссионной площадке «Валдай» заявил, что слова избранного американского лидера Дональда Трампа о разрешении украинского конфликта как минимум заслуживают внимания, сообщает «Царьград» .

Заявление главы государства прозвучало в рамках его поздравления Трампа с победой на выборах в США. Путин отметил, что считает Трампа мужественным человеком, а его установки на необходимость улучшения связей с Россией и разрешения конфликта на Украине следует взять во внимание.

«То, что было сказано о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания, как минимум», — отметил президент.

После этого он поздравил Трампа и поделился, что не считает зазорным лично позвонить ему, но в настоящее время прекратил общение с мировыми лидерами.

Через несколько часов после своей победы на выборах вновь избранный президент США заявил в интервью NBC, что пока не общался с Путиным, но предполагает, что такой разговор в будущем состоится.

В начале 2023 года Трамп впервые выразил уверенность, что сможет оперативно договориться с российским лидером о том, чтобы завершить конфликт на Украине, если его выберут на пост президента.

По данным WSJ, советники Трампа предлагают приостановить боевые действия на линии фронта, закрепить за Россией освобожденные территории и отложить интеграцию Украины в НАТО на срок 20 лет.