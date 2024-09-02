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На Украине готовятся к обороне Красноармейска и строят специальные укрепления

На подконтрольной Киеву территории ДНР в городе Красноармейске (украинское название — Покровск — ред.) строят оборонительные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военной администрации города Сергея Добряка.

На Украине готовятся к обороне Красноармейска. С этой целью в городе возводят специальные укрепления. Власти готовятся к уличным боям.

По словам Добряка, несколько линий обороны уже построено. На данный момент работы продолжаются.

Ранее главком ВСУ отчитался о сложной обстановке для украинских сил в Донбассе. По его словам, критическая ситуация в том числе возникла на покровском направлении.