На Украине готовятся к обороне Красноармейска и строят специальные укрепления
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
На подконтрольной Киеву территории ДНР в городе Красноармейске (украинское название — Покровск — ред.) строят оборонительные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военной администрации города Сергея Добряка.
На Украине готовятся к обороне Красноармейска. С этой целью в городе возводят специальные укрепления. Власти готовятся к уличным боям.
По словам Добряка, несколько линий обороны уже построено. На данный момент работы продолжаются.
Ранее главком ВСУ отчитался о сложной обстановке для украинских сил в Донбассе. По его словам, критическая ситуация в том числе возникла на покровском направлении.