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Украинский главком Сырский: в Донбассе сложилась критическая ситуация для ВСУ

На одном из участков зоны боевых действий для ВСУ сложилась сложная ситуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского главкома Александра Сырского.

Критическая ситуация для ВСУ сложилась на покровском направлении в Донбассе. К такому выводу украинский главком пришел после того, как несколько дней подряд работал в бригадах.

Сырский отметил, что на фоне такой сложной ситуации приходится на постоянной основе искать нестандартные решения.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский главком платит большую цену за попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Киев терпит поражение в Донбассе, поскольку отвлекся на другой российский регион.