На премьер-министра Польши Туска завели дело по обвинению в госперевороте

Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска возбуждено дело по обвинению в госперевороте, сообщает RT .

Отмечается, что в числе подозреваемых ряд министров и спикеров парламента, судей и прокуроров. Дело было начато из-за нарушений при назначении национального прокурора.

«У нас тут дела поважнее, займемся этим позже», — прокомментировал эту новость Туск, не отрываясь от игры в настольный теннис.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал запуск российский баллистической ракеты «Орешник» до Днепропетровску словами, что в мире появился реальный риск развития глобального конфликта.