На празднование Дня Победы в Москву вылетел президент Египта Ас-Сиси

Канцелярия египетского лидера подтвердила, что президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в российскую столицу, чтобы поучаствовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости .

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня (8 мая — ред.) столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая», — заявили в канцелярии.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, после торжественных мероприятий российский лидер Владимир Путин встретится с Ас-Сиси для проведения двусторонних переговоров. Лидеры стран обсудят в том числе вопросы сотрудничества России и Египта, а также коснутся темы ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Москву на празднование Великой Победы планируют приехать пять евродепутатов. Речь идет в том числе о представителях Германии и Чехии.